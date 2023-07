Os 50 anos do Fantástico, celebrados neste ano, serão tema de uma exposição interativa e imersiva que a Globo irá inaugurar no dia 22 de setembro, no Solar Fábio Prado, antigo Museu da Casa Brasileira, em São Paulo.

Sala de exposição dos 50 anos do Fantástico - Divulgação

Um dos destaques da mostra será uma sala que mostrará a relação do programa com a música. No espaço, uma projeção exibirá apresentações e trilhas que foram exibidas no Fantástico e marcaram a história da TV brasileira.

O visitante poderá interagir por meio de sensores e cores que vão fazer uma referência aos quatro elementos da natureza.

REI DO BLUES

O diretor do MIS (Museu da Imagem e do Som), André Sturm, recebeu convidados na abertura da mostra "B.B. King: Um Mundo Melhor em Algum Lugar" na semana passada, na sede no museu, localizado na capital paulista. A secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativa de São Paulo, Marilia Marton, e o empresário Edgard Radesca, dono do Bourbon Music Street Club, estavam presentes.