O grupo Lamparina lançará na próxima sexta-feira (25) o single "Fez a Onda". O trabalho, que versa sobre a paixão, será acompanhado por um clipe que explora a estética dos anos 2000 e celebra a diversidade da música brasileira. Lançada pelo selo MacacoLab, a faixa integrará o novo disco da banda, "Original Brasil".

A banda Lamparina, que se prepara para lançar o single "Fez a Onda" - Divulgação

MARESIA

"Ela foi uma das primeiras músicas que fizemos quando concebemos um caminho para as composições. O [estilo] beat boom bap misturado com elementos de reggae e dub leva para um lugar totalmente confortável de se ouvir. A melodia entra [na cabeça] igual fumaça", afirma o músico Cotô Delamarque.

ESTANTE

O apresentador Luciano Huck prestigiou, na semana passada, o lançamento do livro "A Arte da Política Econômica", do Iepe (Instituto de Estudos de Política Econômica)/Casa das Garças, na livraria da Travessa, do shopping Iguatemi, em São Paulo. O pesquisador José Augusto Coelho Fernandes é o organizador da publicação, que reúne depoimentos de economistas que participaram de quase todos os governos desde os anos 1980. A ex-ministra e diretora do Centro de Políticas Educacionais da FGV (Fundação Getulio Vargas), Claudia Costin, é uma das personalidades que participam da obra.