O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), recebeu nesta semana o líder de produções originais do Amazon Prime Video, Glenn S. Gainor. A visita à capital paulista teve como objetivo prospectar lugares que poderão servir de locação para longas e séries da plataforma de streaming.

O líder de produções originais do Amazon Prime Video, Glenn S. Gainor, durante visita ao Beco do Batman, na capital paulista - Divulgação

BINÓCULO

Gainor passou por pontos turísticos como o Beco do Batman, o edifício Copan, o Theatro Municipal e o parque Ibirapuera. Ao todo, a plataforma tem oito projetos sendo rodados na capital. De acordo com a prefeitura, o representante da Amazon teria dito que São Paulo é a cidade mais bem preparada da América Latina para receber produções audiovisuais.

BINÓCULO 2

Ao todo, a plataforma tem projetos em andamento com 59 produtores brasileiros independentes, sendo que oito deles são rodados na capital. A Amazon participou de duas edições do programa de "cash rebate" da prefeitura, sistema que oferece incentivos a produções filmadas no município.

PASSARELA

A modelo Gisele Bündchen foi a estrela de um jantar promovido pela Arezzo, na noite de segunda (7), no espaço Cubo, no shopping JK Iguatemi, em São Paulo. A atriz Mônica Martelli marcou presença no evento. A diretora da SP-Arte, Fernanda Feitosa, e o diretor-presidente do Masp, Heitor Martins, também passaram por lá.