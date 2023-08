Edifício Copan terá outdoor com publicidade para financiar restauração de fachada

São Paulo

O edifício Copan, cartão postal de São Paulo, foi autorizado a instalar um outdoor em sua fachada principal para viabilizar obra de restauração. O painel publicitário deve ficar voltado à avenida Ipiranga e vai exibir anúncios de patrocinadores enquanto durar a reforma.

A arrecadação de recursos com propaganda para investimento na restauração de bens tombados está prevista na Lei Cidade Limpa, norma que limita a publicidade em espaços públicos da capital. Regulamentado em 2017, o incentivo será utilizado pela primeira vez no edifício projetado por Oscar Niemeyer.

"Esse decreto nasceu em 2017 para recuperar, especialmente, os imóveis tombados. Há uma grande expectativa de que esta parceria para o restauro do Copan seja um exemplo para recuperar outros prédios icônicos de São Paulo", afirma a arquiteta Regina Monteiro, presidente da CPPU (Comissão de Proteção à Paisagem Urbana), órgão municipal responsável por aprovar e estabelecer parâmetros para a medida.

Edifício Copan, no centro de São Paulo, foi autorizado a instalar painel publicitário em sua fachada para financiar obra de restauração. - Karime Xavier - 30.set.2021/Folhapress

Segundo a prefeitura, o centro de São Paulo tem cerca de 1.100 bens protegidos pelo patrimônio e que poderiam ser beneficiados com a medida.

Devido a sua importância cultural, desde 2012 o Copan é tombado pelo Conpresp (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo).

Segundo as regras definidas pela prefeitura, o painel publicitário terá 71 metros de largura e 28 metros de altura e deve ser posicionado no alto da principal fachada do prédio.

"Desde 1993 estamos nesta luta de busca de recursos para o restauro do Copan. Hoje já iniciamos o restauro da fachada sul, no fundo do prédio. Mas faltam os recursos para fazer a fachada norte (voltada à avenida Ipiranga) do edifício. Só tenho a agradecer", disse o síndico Affonso Celso Prazeres após aprovação do projeto.

Painel publicitário será posicionado no topo da fachada principal do prédio, com 71 metros de largura e 28 metros de altura - Divulgação

Iniciada em junho, a restauração das fachadas sul e laterais do prédio será bancada pelo caixa do condomínio. A obra, orçada em R$ 16,3 milhões, tem previsão de término em agosto de 2024.

As pastilhas de porcelana que compõem a fachada do edifício serão substituídas por outras idênticas. Ao todo, o revestimento cobre 47 mil m² das faces do prédio, que tem 115 metros de altura.

As negociações para viabilizar a restauração da fachada começaram em 2011, ano em que uma tela de proteção foi instalada ao redor do edifício. A medida de segurança foi adotada após acidentes provocados pelo descolamento das pastilhas que revestem o prédio. No caso mais grave, o cachorro de um morador foi atingido pelo material e morreu.

O projeto de restauro foi aprovado pelo Conpresp em 2021, ano em que o condomínio abriu edital para escolher empresa que faria a obra.

Inaugurado em 1966, o edifício Copan é uma das obras mais famosas de Niemeyer e foi projetado em um momento de expansão e valorização do centro da capital paulista. Hoje, cerca de 5.000 moradores vivem no condomínio, que possui aproximadamente 1.200 apartamentos.