Longe da TV após deixar a Band, em junho, Faustão voltará a atuar como apresentador na primeira edição do Prêmio Marília Mendonça de Música Sertaneja.

O evento ocorrerá em 24 de outubro, em Goiânia, e será transmitido pelo canal da cantora no YouTube.

Faustão em seu programa na Band: atração encerra gravações sem apresentador - Fausto Silva - 14.mar.2023 - Renato Pizzutto/Band

Faustão foi convidado pela própria família de Marília, que é idealizadora do prêmio em parceria com a agência Mynd.

Para os parentes da cantora, o apresentador sempre foi carinhoso com ela, além de ter tido um papel importante ao impulsionar a carreira da artista por todas as vezes em que ela apareceu em seu programa.

Eles lembram também que Faustão sempre deu espaço para os cantores sertanejos.

O objetivo da criação do Prêmio Marília Mendonça é homenageá-la e celebrar os profissionais do segmento. Serão 13 categorias ao todo, como hit do ano, revelação, artista solo feminino e artista solo masculino.

O evento contará também com shows e homenagens.

TELONA

A atriz Isis Valverde interpreta Ângela Diniz no filme 'Angela' - Aline Arruda/Divulgação

A atriz Isis Valverde posa caracterizada como Ângela Diniz no filme "Angela", que estreia nos cinemas no dia 31 de agosto. Com direção de Hugo Prata, o longa aborda os últimos meses de vida da socialite que foi morta a tiros em 1976 pelo namorado, Doca Street. Em um primeiro julgamento, em 1979, ele saiu do tribunal ovacionado por fãs. Foi só em 1981, que um novo júri acabou por condená-lo. Declarado culpado, recebeu pena de 15 anos de prisão.

"Espero que com o filme mais e mais pessoas abram os olhos para essa questão do feminicídio e para a importância de entendermos a mulher sempre como alguém independente, dona de si, e não um objeto de alguém", diz a atriz.