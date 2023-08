O presidente Lula passou o Dia dos Pais ao lado da mulher, Janja, e longe de seus cinco filhos e nove netos e da bisneta.

Um dos filhos dele, o caçula Luis Claudio Lula da Silva, postou no Instagram uma imagem antiga em que Lula aparece com os quatro filhos homens em uma varanda, e também com o neto, Thiago.

Lula ao lado dos filhos (da esq. para a dir.): Luis Claudio, Fabio Luís, Sandro (ao fundo), Thiago (neto) e Marcos - @luisclaudioluladasilva no Instagram

A fotografia, com a legenda "Feliz dia dos pais!", se espalhou em redes sociais como se tivesse sido tirada neste domingo (13). Mas ela é antiga.

Marcos, Fábio Luís, Sandro e Luis Claudio estavam em São Paulo. Cada um passou a data com suas mulheres e respectivos filhos. Já a filha mais velha, Lurian, estava em Sergipe, onde vive.

Com raras exceções, como na época em que estava preso ou em viagem, Lula costumava passar o Dia dos Pais com os filhos.

Os almoços eram organizados por dona Marisa, segunda mulher do presidente e mãe de seus quatro filhos homens.

De acordo com pessoas que conviveram com a família de Lula quando Marisa ainda era viva, era dela a iniciativa de chamar todas as "crianças" para se reunirem com os pais. Fazia isso sempre, e não apenas em datas especiais.

Com a morte dela, em 2017, e depois da prisão de Lula, em 2018, a tradição foi quebrada.

Lula, com agenda lotada, tem dificuldade de reunir a família toda em torno dele com frequência. Alguns filhos já o visitaram isoladamente em Brasília.

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, por sua vez, mantém uma relação cordial com os filhos do presidente, mas distante. E não tomou para ela a tarefa de organizar encontros familiares.

Antigos amigos de Lula creditam também à falta de interesse da primeira-dama o convívio menos intenso do presidente com sua família. Ela seria a única pessoa, por esta análise, que poderia driblar as dificuldades concretas para que os encontros fossem mais frequentes.

Em sua primeira entrevista para a televisão depois da eleição de Lula, a primeira-dama falou sobre a relação dela com os filhos do presidente.

Janja disse que "de vez em quando" todos se reuniam para almoçar na casa dela e de Lula, em SP. E que a "aproximação" era "tranquila, sem traumas".

E pontuou: "Mas todos estão crescidos, e, né, a gente também quer tocar a nossa vida".

Em meados do ano, Lula e Janja decidiram entregar a casa que tinham alugado em São Paulo, o que deve dificultar ainda mais as reuniões familiares, já que, para isso acontecer, toda a família precisará se deslocar de avião para Brasília.