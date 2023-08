Uma delegação integrada por parlamentares do Partido Democrata, dos EUA, desembarca em Brasília nesta segunda-feira (14). A comitiva, que também passará por Santiago, no Chile, e Bogotá, na Colômbia, vinha mantendo a data de chegada ao Brasil em segredo por questões de segurança.

Entre os congressistas norte-americanos participantes estão Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), um dos nomes de maior projeção da ala mais à esquerda de seu partido, Joaquín Castro, Nydia Velázquez, Greg Casar e Maxwell Frost. A chefe de gabinete do senador Bernie Sanders, Misty Rebik, irá representá-lo.

A deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez durante entrevista coletiva em Washington, nos EUA - Kevin Wurm - 13.jul.2023/Reuters

Em solo brasileiro, os parlamentares terão agendas com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, com o assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, e com a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da CPI do 8 de janeiro, entre outros nomes do Congresso Nacional e do governo federal.

Como mostrou a coluna, um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aguardado, mas ainda não está confirmado. Além das agendas oficiais, um jantar mais informal com lideranças políticas brasileiras e integrantes do governo será realizado para prestigiar a delegação.

A passagem pelos três países tem como objetivo ajudar a traçar um plano para revitalizar a relação entre os Estados Unidos e a América Latina. O périplo se estenderá até o dia 21 deste mês.

No Brasil, a ideia é conhecer de perto os esforços empreendidos pelo governo em defesa da democracia, bem como projetos para uma transição ecológica e para recuperar setores afetados pelo que a delegação chama de "desastrosa Presidência" de Jair Bolsonaro (PL).

As respostas dadas pelas autoridades aos ataques de 8 janeiro, a liderança do Brasil no G20, o plano de transição ecológica do governo federal, a proteção dos territórios indígenas e da floresta amazônica, a cooperação entre os dois países e a COP30 também deverão ser abordados nas tratativas.

"A política externa dos EUA, muitas vezes, contribuiu para a instabilidade na América Latina. Deveríamos estar protegendo a democracia em vez de apoiar golpes, e deveríamos estar criando paz e prosperidade em todo o hemisfério ocidental em vez de repetir a Guerra Fria", afirma o democrata Greg Casar.

Encontros com representantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) e da CUT (Central Única dos Trabalhadores) estão previstos. A viagem é viabilizada pelo Centro de Pesquisas Econômicas e Políticas (CEPR, na sigla em inglês).

"Esta delegação vem ao Brasil para ouvir, aprender, observar e dialogar", afirma o diretor de Política Internacional da instituição, Alex Main. "Esses congressistas estão cientes da história do apoio dos Estados Unidos a golpes antidemocráticos como o do Brasil, em 1964, e o do Chile, em 1973. É uma história que eles nunca querem que se repita", acrescenta.

No mês passado, AOC apresentou um pedido para que o Departamento de Estado dos EUA, órgão responsável por comandar a diplomacia americana, libere documentos da inteligência do país sobre a ditadura militar brasileira (1964-1985).

"Durante a visita a Brasília, a delegação se reunirá com homólogos progressistas para discutir desafios comuns: a defesa de nossas instituições frente às forças antidemocráticas, as ameaças à Amazônia e a outros ecossistemas vitais, e o desafio urgente de combater a pobreza, a desigualdade e racismo", afirma Main.