A professora Anna Maria Martinez Corrêa, irmã mais velha de Zé Celso, morreu nesta quarta-feira (30), quase dois meses após a morte do diretor. Ela tinha 90 anos. A causa da morte foi insuficiência respiratória.

Anna Maria Martinez Corrêa ao lado do irmão, o diretor Zé Celso - Arquivo Pessoal

Anna Maria morava no mesmo prédio em que Zé Celso vivia, mas no quinto andar. O apartamento do irmão, que pegou fogo no início de julho, em um acidente que o levou à morte, ficava no sexto andar do edifício.

Segundo amigos, Anna Maria sempre foi um apoio para Zé Celso. Era na casa dela que a família e artistas colegas do diretor se reuniam nos almoços de domingo.

Ela deixa os irmãos Lala e João Martinez Corrêa.

O velório e o enterro serão realizados na quinta (31), no cemitério Gethsêmani, no Morumbi.

"A Anna era muito ligada ao Zé. Ela viu tudo, tudo o que ele fez. Em suas últimas montagens, ela ia com apoio de oxigênio, na cadeira de rodas e acompanhada de cuidadoras, mas não deixava de ir", diz o ator e diretor Ricardo Bittencourt, amigo da família.

Formada em história, Anna Maria foi professora na Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista (Unesp). Um dos destaques da sua carreira foi a criação do Centro de Documentação e Memória (Cedem), projeto que resgatou e preservou a história dos movimentos sociais de esquerda do país.

Em 2022, ela foi homenageada pelo conselho universitário da Unesp com o título de professora emérita em razão da sua dedicação e "capacidade de fazer acontecer".

A historiadora e professora Anna Maria Martinez Corrêa, irmã mais velha de Zé Celso - Reprodução/Facebook