Brasília e São Paulo

O Nubank anuncia, na próxima semana, ter batido a meta de 100 milhões de clientes, quase 90% deles no Brasil, e um lucro de cerca de US$ 1,2 bilhão em 2023 na operação de Brasil, México e Colômbia.

A vida do banco digital, no entanto, não será das mais fáceis a partir de agora. Recentemente, o Santander, quinto maior banco do país, mudou sua estratégica comercial, lançando um pacote de produtos e serviços para competir, justamente, com o Nubank.

Logo do Nubank na sede da empresa, em São Paulo - Paulo Whitaker - 19.jun.18/Reuters

O banco espanhol partiu para abocanhar contas de clientes que ganham até R$ 4 mil por mês —público-alvo do Nubank— e, para isso, oferece cartão de crédito sem taxas "para sempre", como promete o banco, e dez dias sem juros na conta corrente.

Também há vantagens similares para a alta renda, a exemplo do Nubank, que, no ano passado, reforçou sua estratégia junto a esse grupo. As compras pelo Ultravioleta, cartão do Nu, mais que dobraram entre o último trimestre de 2022 e o de 2023 —passando de US$ 500 milhões para US$ 1,1 bilhão.

Para bater sua meta de clientes, o Nubank, também concentrou esforços na aceleração do crédito com e sem garantia. No mesmo período considerado, os empréstimos saltaram de US$ 900 milhões para US$ 2 bilhões.

Consultado, o Nubank não quis comentar.

Com Diego Felix