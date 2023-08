A cantora Sandra Sá prepara uma festa para cerca de 150 convidados no foyer do Teatro Claro São Paulo, na capital paulista, para comemorar a chegada aos 68 anos de idade. A celebração ocorrerá após duas sessões do espetáculo "80: A Década do Vale Tudo – Doc. Musical", protagonizado pela cantora.

A cantora Sandra Sá no Cine Marquise do Conjunto Nacional, em São Paulo - Mathilde Missioneiro - 4.mai.2023/Folhapress

É PIQUE

"Não é todo dia que se faz 68 anos, não é mesmo? Então, decidi comemorar em grande estilo no lugar que mais amo: no palco", afirma ela sobre a escolha do local para a festa, marcada para domingo (27).

EU VOLTEI

Após uma temporada em São Paulo, musical apresentado por Sandra Sá retornará ao Rio de Janeiro, em 7 de setembro, para uma temporada no Teatro Claro Rio.

PIPOCA

A atriz Paloma Bernardi recebeu convidados na pré-estreia do filme "TPM! Meu Amor", estrelado por ela, no Cinema Kinoplex do shopping Vila Olímpia, em São Paulo, na quarta-feira (23). A atriz Carol

Duarte prestigiou a sessão. O ator Rafael Zulu, que também compõe o elenco do longa, compareceu.