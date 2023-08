O Prêmio Shell de Teatro ganhará uma nova categoria em sua 34ª edição, que será realizada em 2024. Intitulada "Destaque Nacional", a distinção poderá ser disputada por espetáculos de todo o Brasil que tenham tido pelo menos seis apresentações públicas, realizadas entre janeiro e outubro deste ano.

Os atores Cassio Scapin e Tarcísio Meira em cena do espetáculo "O Camareiro", que liderou indicações na 28ª edição do Prêmio Shell de Teatro, em 2015 - Priscila Prade/Divulgação

TABLADO

O vencedor será escolhido por um júri nacional designado especialmente para a categoria. O colegiado será composto por nomes de Curitiba, Bahia, Ceará e Minas Gerais.

LABUTA

A atriz Barbara Reis, em ensaio para a edição de setembro da revista Cidade Jardim - Ivan Erick/Divulgação

A atriz Barbara Reis estrelará a capa da edição de setembro da revista Cidade Jardim. Protagonista da atual novela das nove da TV Globo, "Terra e Paixão", a artista fala sobre sucesso, militância, mulheres que a inspiram, o bairro do Méier, no Rio de Janeiro, onde nasceu e vive até hoje, e o modo como encara seus projetos profissionais.

"Minha entrega pessoal e a seriedade com que levo minha profissão me alçaram até aqui. Acredito que é necessário ser comprometida e fazer o que tem que ser feito. No caso de uma atriz, é chegar no horário, com o texto decorado, sabendo de onde veio e para onde vai dramaturgicamente, tratar bem as pessoas e cumprir com seus deveres", afirma Reis. A edição da revista entrará em circulação na próxima sexta (1º).