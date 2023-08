André Gabeh diz estar "traumatizado" e "apavorado" com toda a repercussão que a sua demissão da equipe de roteiristas da série "Vai que Cola", exibida pelo Multishow e pela Globo, tem gerado. A sua saída, que teria ocorrido a pedido de atores da atração, foi o estopim de uma crise que estourou nos bastidores do programa.

O roteirista, escritor e cantor André Gabeh - @euandregabeh no Instagram

Participante do primeiro Big Brother Brasil, em 2002, quando ficou em terceiro lugar, André é também cantor, ilustrador e escritor. O "Vai que Cola" era o seu primeiro trabalho como roteirista. "Não sei se vou seguir [na profissão]. Estou apavorado", diz ele à coluna. "Será que, em outros trabalhos que eu fizer, acontecerá tudo isso também? Estou traumatizado."

"Eu só estava fazendo o meu trabalho, não falava mal de ninguém e, de repente, tem perseguição, preconceito, implicância", acrescenta.

André foi demitido no início de agosto, por meio de uma ligação de um executivo da produtora Fábrica, responsável pelo humorístico. Faltavam 20 dias para o encerramento do seu contrato.

"Fiquei em estado de choque. As pessoas diziam textualmente que eu era um dos melhores, e aí eu sou demitido?", indaga.

Sem receber explicações sobre os motivos do seu desligamento, ele diz ter procurado seus colegas e superiores imediatos. Foi quando teria ficado sabendo que, naquele mesmo dia, os atores teriam se recusado a gravar um episódio do "Vai que Cola" escrito por ele. O elenco teria também pedido a sua demissão.

Uma semana antes, o clima entre os roteiristas já era de muita tensão. Segundo André, os atores estavam reclamando muito do texto apresentado pela equipe e colocando várias restrições ao trabalho de todos os profissionais.

"A gente recebeu uma cartilha de cerca de três páginas sobre como a gente deveria escrever, o que não poderíamos fazer, assuntos que não poderíamos abordar", diz. O conjunto de regras, afirma ele, era assinado por todo o elenco de forma conjunta.

Segundo André, havia pedidos "absurdos", como não colocar a música de uma determinada cantora porque ela não seria "moderna". "Não pode trocadilho porque a atriz não gosta. Não pode falar de homossexualidade porque o ator se sente exposto na sua masculinidade. Não podia abrir o episódio com uma atriz, ela só queria entrar mais para frente porque precisava descansar", enumera.

"Era um campo minado. Estávamos sentindo que o nosso trabalho não era respeitado em nenhum nível", diz.

Em 2022, quando começou a integrar a equipe do Vai que Cola, André afirma que já tinha enfrentado problemas. Quando foi acompanhar pela primeira vez as gravações de um texto seu, ele diz que o "clima estava horroroso".

"E essa atriz, que agora está dizendo que não falou nada, chegou para mim e falou: 'Não gostei nada desse roteiro'." André confirma à coluna que a artista a que se refere é Cacau Protásio, mas diz preferir não falar nomes dos atores.

"Eu sou o desempregado que estava contando com aquele dinheirinho para pagar as minhas contas. [Se falar em nomes,] fica parecendo que estou querendo ficar nesse 'diz que me diz' com ator famoso. Quero falar de uma relação trabalhista, do constrangimento que passamos."

Em vídeo publicado em suas redes sociais, Cacau afirmou que não tem poder para demitir ninguém e que não conhecia André. "Não tenho porque gostar, odiar ou amar a pessoa". Ela disse também que o elenco não sabia quem escrevias os textos porque os nomes não eram assinados.

Segundo André, porém, os textos só passaram a ir para o elenco sem o nome dos roteiristas após a situação que ele teria vivido em 2022.

"Durante um tempo, isso deu certo, mas depois eles já sabiam as partes que eu escrevia, porque as pessoas conheciam o meu estilo."

André diz que também foi informado de que seu texto "tinha muita personalidade". "Eu era o único roteirista suburbano da equipe escrevendo sobre uma série suburbana. Talvez, eu usasse expressões mais suburbanas porque é a minha linguagem, o meu jeito de escrever e o motivo pelo qual fui contratado."

Ele afirma, porém, que "tentou ao máximo tirar isso do texto". "Porque, para mim, ali não era um lugar para mostrar a minha personalidade. Eu tinha que trabalhar para pagar as minhas contas. Era só isso."

André afirma ainda saber o suposto motivo da perseguição, mas diz que não quer falar por envolver "pessoas que não se posicionaram sobre o assunto". Questionado pela coluna se sofria preconceito por ser ex-BBB, ele diz que sim. "Lógico."

Apesar de se dizer assustado com toda a repercussão, André afirma que também se sentiu muito acolhido ao contar com o apoio dos outros roteiristas da equipe, que escreveram uma carta aberta em apoio a ele. No texto, os profissionais afirmam que ele era, sim, perseguido e que o ambiente de trabalho do humorístico era de "medo" e "apreensão" por receberem dos atores "críticas infundadas e abstratas".

Após a explosão da crise, a Globo, o Multishow e a produtora Fábrica começaram a ouvir as "lideranças criativas" do "Vai que Cola", o elenco e os profissionais que relataram as supostas situações de abuso.

"O Código de Ética da Globo estabelece que situações de discriminação e assédio não são toleradas. Quando denúncias desta natureza chegam ao conhecimento do canal, elas são devidamente apuradas e, conforme o caso, são feitos ajustes de processos e outras medidas corretivas", afirmaram as empresas, em nota.

André diz que foi chamado para falar sobre o assunto pelo compliance da emissora nesta sexta (25).

