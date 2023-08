Após quase 40 anos, Paulo Betti está de saída da Globo. O ator, que era contratado desde 1984, agora trabalhará apenas por obra na emissora.

O ator Paulo Betti - Sergio Zalis/Globo/Divulgação

À coluna, Betti diz que o fim do seu contrato faz parte desse novo momento da empresa. Além dele, nos últimos anos, diversos artistas deixaram o elenco fixo da Globo, como Marieta Severo, Osmar Prado, Marjorie Estiano, Isis Valverde, Antonio Fagundes e Stênio Garcia.

"A minha saída foi absolutamente tranquila. A Globo não tem mais a audiência que ela tinha e são decisões econômicas que uma emissora de televisão deve fazer dentro da conjuntura atual. Acho até que é salutar", afirma.

Betti está no ar como o personagem Anselmo, da novela "Amor Perfeito". O fim do seu vínculo fixo terminará em 15 dias. A partir daí, ele estará livre para aceitar trabalhos em plataformas de streaming e "convites para filmes incríveis e de histórias maravilhosas que me chamem para fazer", diz.

O malandro Wanderlei, de "Mulheres de Areia" (1993), e o jornalista Téo Pereira, de "Império" (2014), são alguns dos trabalhos de destaque de Betti ao longo de sua trajetória de quase 40 anos na emissora.

"É gostoso trabalhar na Globo, é uma grande empresa, mas é outro momento. A minha mãe dizia uma coisa muito interessante: 'Quando a água bate na bunda, você é obrigado a nadar'", diz ele, entre risos.

"As histórias são assim: têm começo e fim. E volta também. Daqui dois meses, posso receber convite para fazer uma novela na emissora e vou considerar com o maior carinho", completa.

Betti diz, aliás, que tem se divertido muito ao rever "Mulheres de Areia", que está sendo reprisada nas tardes do canal. "A minha filha Juliana estava vendo a trama outro dia e me disse: 'Pô, pai, tu era gato, hein'", relata ele..

"Aí me bate a seguinte reflexão. Até os 50 anos mais ou menos eu era bonito e não sabia, só estava lá empenhado em fazer política, correr atrás de não sei o quê. Quando fiquei sabendo que era bonito já não sou mais", diverte-se.

Após o fim das gravações de "Amor Perfeito", Betti quer viabilizar um novo projeto de teatro para rodar o país. Depois de nove anos fazendo o monólogo "Autobiografia Autorizada", o ator avalia montar uma peça que envolva um elenco maior, com mais de 20 atores.

A ideia é viajar pelo Brasil de ônibus, se apresentando nas cidades e conversando sobre teatro com a população local. "Quero aproveitar que estou nos meus 71 anos e andar de busão pelas estradas fazendo um trabalho mais coletivo", diz.

Outra preocupação dele é com o projeto de lei dos direitos autorais e da remuneração jornalística. Artistas e empresas de radiofusão não chegaram a um acordo e a votação da proposta foi adiada na Câmara.

"Essa é a minha grande batalha do momento, a luta pelo reconhecimento do direito que nós, artistas, temos sobre a nossa imagem, do ponto de vista artístico e autoral", diz ele.

O projeto de lei 2.370 quer obrigar emissoras e plataformas de streaming a novos pagamentos de direitos autorais para cantores, atores e obras de audiovisual —principal ponto do impasse.

