O cantor Silva fará uma homenagem a Gal Costa, morta no ano passado, em apresentação no próximo sábado (26), na Sala São Paulo, na capital paulista.

O cantor Silva durante o festival Lollapalooza, em São Paulo - Adriano Vizoni - 25.mar.2022/Folhapress

Acompanhado da orquestra Brasil Jazz Sinfônica, o músico cantará "Palavras no Corpo", canção que compôs para Gal em parceria com Omar Salomão.

"Ter cruzado com a Gal nessa vida foi um dos maiores presentes que a carreira de músico me deu até aqui. Aquele timbre e seu jeitinho único de interpretar vai ser para sempre lembrado. Foi uma honra ter estado ao lado dessa artista que vai viver para sempre na minha história e na história de nossa música", diz Silva.

Outro diferencial do show é que ele tocará violino —o músico não se exibe em público tocando o instrumento desde 2014.

A apresentação, que faz parte do projeto Encontros Históricos, contará também com a participação da cantora de fado Carminho.

LETRAS

O ex-presidente Michel Temer (MDB) prestigiou o lançamento do livro "Penúltimas Memórias", do economista Roberto Giannetti da Fonseca, no Solar Fábio Prado, na capital paulista, na semana passada. Editada pela Matriz, a obra faz uma análise da história econômica do país e narra a trajetória do autor, que foi membro do governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). O ex-governador de São Paulo João Doria compareceu.