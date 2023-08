O último Gol produzido pela fábrica da Volkswagen no Brasil e uma camisa do Corinthians autografada por jogadores serão alguns dos itens leiloados na próxima segunda (28), em evento da ONG Gerando Falcões.

A cantora Claudia Leitte - Divulgação

Chamado de Favela Gala, o jantar beneficente será realizado na Sala São Paulo, na região central da capital paulista, e tem como objetivo arrecadar doações para projetos sociais da entidade. A atriz Ingrid Guimarães será a mestre de cerimônias do evento, que contará com show de encerramento de Claudia Leitte. Tais Araújo também é presença confirmada no leilão, que reunirá 600 pessoas.

Na data, o professor Dan Ariely, que atua na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e é líder na empresa israelense Kayma, apresentará os resultados da avaliação de impacto do projeto Favela 3D, programa que promove empregabilidade e empreendedorismo por meio de capacitações profissionais e acompanhamento individualizado de famílias.

POLTRONA

A atriz Isis Valverde, acompanhada do namorado, o empresário Marcus Buaiz, recebeu convidados na pré-estreia do filme "Angela", na semana passada, no Cinemark do shopping Iguatemi, em São Paulo. O ator Gabriel Braga Nunes, que interpreta no longa Doca Street, o assassino de Ângela Diniz, papel de Isis, marcou presença no evento. A cantora Fafá de Belém também passou por lá.