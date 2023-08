A presença reduzida de parlamentares do PL ao lado de Carla Zambelli (PL-SP) nesta quarta-feira (2) chamou a atenção e até mesmo gerou o sentimento de pena entre alguns de seus correligionários.

Alvo de uma operação da Polícia Federal (PF), a parlamentar disparou uma mensagem em um grupo com cerca de 70 colegas de bancada pedindo que se juntassem a ela durante uma entrevista coletiva. Cerca de dez compareceram. Ao todo, o PL tem 99 representantes na Casa.

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) no Salão Verde da Câmara, em Brasília - Gabriela Biló - 2.ago.2023/Folhapress

Deputados ouvidos pela coluna contemporizam a baixa adesão, afirmando que a mensagem foi enviada em cima da hora. Outros dizem que o pedido foi prontamente atendido por colegas que estavam disponíveis, como Cabo Gilberto Silva (PL-PB), Silvia Waiãpi (PL-AP) e Coronel Meira (PL-PE).

Entre os que reconhecem a falta de apoio público, há quem aponte as polêmicas atreladas ao nome da deputada como a causa do afastamento. Além da suposta parceria com o hacker Walter Delgatti investigada pela PF, o episódio em que ela sacou uma arma e perseguiu um opositor político pelas ruas de São Paulo ainda é lembrado.

Outros afirmam não ter participado da entrevista coletiva por temor de se tornar um alvo do STF (Supremo Tribunal Federal). Nas palavras de um parlamentar, a oposição bolsonarista sente como se estivesse com um "x" em suas costas —situação que poderia se agravar com a associação à imagem de Zambelli.

Nesta quarta, a deputada teve seu gabinete na Câmara e endereços residenciais alvos de mandados de busca e apreensão, em operação da PF que prendeu o hacker conhecido como o da "Vaza Jato".

Os dois são suspeitos de atuarem em uma trama que mirava o ministro do STF Alexandre de Moraes e que resultou na invasão dos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e na inserção de documentos e alvarás de soltura falsos no Banco Nacional de Mandados de Prisão.

De acordo com Delgatti, a invasão no sistema foi solicitada por Zambelli. A PF afirma que o hacker recebeu valores via Pix de pessoas ligadas à deputada. Ela afirma que há uma tentativa de associar o ex-presidente à invasão do sistema.

