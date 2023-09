O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) vai celebrar a expansão de sua sede em São Paulo com um projeto multilinguagem. Chamado de Movimentos Convexos, a proposta será aberta ao público no próximo sábado (9) no espaço anexo ao seu prédio principal. Ele foi inaugurado em junho na região central da capital paulista.

A iniciativa reunirá instalações e performances de artistas visuais em ascensão como Novíssimo Edgar, Igi Lola Ayedun e Mônica Ventura.

Obras de Mônica Ventura farão parte do projeto - Icaro Moreno/Divulgação

O projeto também contará com pocket shows, festas e oficinas.

"Queremos movimentar, ocupar e fomentar a vida no centro da capital paulistana, e o anexo amplia as possibilidades do CCBB oferecer arte e cultura de forma acessível e inclusiva, em seus vários formatos, linguagens e manifestações", diz Cláudio Mattos, gerente-geral do CCBB São Paulo.

ANIMAÇÃO

A artista gráfica Carolina Guaycuru, mulher de Angeli, e Christine Caterina, sócia-fundadora da Fresh People, hub de fomento à cultura underground, receberam convidados na quarta (30) em festa em homenagem ao cartunista criador de personagens emblemáticos como Bob Cuspe. O quadrinista Gabriel Bá prestigiou o evento. O diretor Cesar Cabral, responsável pela animação brasileira "Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente", passou por lá.