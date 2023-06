A exposição retrospectiva sobre o multiartista Heitor dos Prazeres, que o Centro Cultural Banco do Brasil no Rio de Janeiro abre ao público na próxima quarta (28), terá uma instalação especial: "Roda Gira", que ocupará toda a rotunda do espaço cultural e reproduzirá uma roda de samba.

As peças que compõem o projeto foram feitas por carnavalescos da Grande Rio e são inspiradas na obra do artista, que costumava pintar o universo do samba e do Carnaval.

Instalação Roda Gira que vai ocupar a rotunda do Centro Cultural Banco do Brasil no Rio de Janeiro - Divulgação

A figura central de "Roda Gira" é uma espécie de porta-estandarte que evoca mulheres como as tias Ciata, Bebiana e Perciliana. Ela foi feita em isopor, empastelada e reforçada com fibra de motor. Por meio de um motor elétrico, a peça vai girar.

As outras figuras laterais que formam a roda são de MDF.

A mostra "Heitor dos Prazeres É Meu Nome" reunirá mais de 200 obras e exibirá também instrumentos musicais, roupas e fotografias sobre a vida do artista.

MARTELO

