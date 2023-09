A apresentadora Mariana Rios diz que estava de férias e longe das redes sociais quando foi avisada por uma amiga sobre uma entrevista sua que tinha viralizado na internet. A artista passou a ser muito criticada por ter contado ao podcast "Pod Delas", de forma bem-humorada, que tinha entrado de penetra em uma festa de casamento.

"As pessoas estão tão doentes que elas não conseguem lidar com as suas frustrações e tristezas, e enxergam numa história engraçada uma coisa ruim", diz Mariana à coluna.

A apresentadora Mariana Rios - Whagner Duarte/Divulgação

O episódio em questão, conta ela, aconteceu há 12 anos. O casamento ocorreu em São Paulo, mas os noivos eram de Araxá (MG), cidade natal da apresentadora e influenciadora. Como todos os seus amigos do município mineiro estariam na festa, Mariana ligou para a noiva para perguntar se poderia ir.

Recebeu uma resposta negativa, mas decidiu ir à celebração mesmo assim. No fim, ela diz ter ficado amiga da noiva. "E o povo está cri cri cri em cima de uma coisa que está tudo bem, sabe?", afirma. "Aí, o que acontece? A vida vai perdendo a leveza, a graça, porque você é julgado o tempo inteiro. As pessoas não têm o direito de errar, não têm o direito de ser elas mesmas por medo desse julgamento."

Apesar do incômodo com a situação, a apresentadora diz que iria novamente de penetra no casamento e que não deixará de ser espontânea por receio de críticas. "Eu sou mineira, tenho milhões de causos e uma memória muito boa. Vou continuar contando as minhas histórias", afirma ela, aos risos.

Após o fim do reality A Grande Conquista, que apresentou na Record até julho deste ano, Mariana diz ter tomado uma decisão de tirar um período sabático. "Eu vou viajar para onde eu quiser e não vou entrar em nenhum projeto grande até fevereiro. Estou tirando seis meses para viver", relata.

"Eu preciso descansar a minha cabeça, até mesmo para produzir melhor", afirma. Será uma oportunidade também, acrescenta a apresentadora, de estar mais próxima dos seus pais, da sua família e dos seus amigos, que seguem morando em Araxá.

Anualmente, aliás, Mariana conta que convida as 12 melhores amigas para uma viagem. Tudo pago por ela. A apresentadora afirma que falava sobre esse desejo desde criança. "Eu dizia, 'quando eu crescer, vou ser artista, vou ter meu dinheiro e só vou virar para vocês e falar assim: Faz a mala que a gente vai viajar", relembra. O destino deste ano será Trancoso, na Bahia.

Para 2024, após o período de pausa, Mariana planeja o lançamento do seu segundo livro —em 2020, ela publicou "Basta Sentir". Também está escrevendo o seu primeiro filme. A apresentadora diz preferir, no entanto, não entrar em detalhes sobre as duas propostas.

Além disso, Mariana negocia a apresentação de um novo programa na TV. "Mas, por enquanto, não dá para falar", despista.

Voltar a atuar em novelas e séries não está nos seus objetivos. Até mesmo cantar é um trabalho que ela diz ver mais como um hobby. "Já tenho shows fechados para o ano que vem, mas não vou lançar música", afirma.

"Eu gosto de me apresentar porque gosto de cantar, mas não tenho intenção de encher um estádio, da minha música ser a mais tocada. Não tenho isso", explica. A influenciadora diz nunca ter investido em ser cantora porque teria de abrir mão de todas as suas outras atividades. "Então, eu levo o show como uma coisa que eu gosto de fazer em eventos corporativos e aniversários."

Questionada se está namorando, Mariana se esquiva. "O meu coração está bem feliz, está rindo à toa."