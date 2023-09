A escola de elite americana Graded, localizada no Morumbi, zona zul de São Paulo, nega que tenha distribuído adesivos de temática LGBTQIA+ aos seus alunos. A acusação foi feita pelo empresário e ex-aluno Gabriel Kanner, da família Riachuelo, nas redes sociais.

Ele publicou um vídeo no Instagram em que aponta uma série de episódios que supostamente teriam ocorrido na instituição de ensino privada e diz que ela atingiu "um nível perturbador de radicalismo e doutrinação" de seus alunos.

Post do empresário Gabriel Kanner - @gabrielkanner no Instagram

O empresário compartilhou uma foto que mostra algumas mãos segurando adesivos com frases em favor dos direitos LGBT. Um deles diz: "Nobody knows I'm gay" (ninguém sabe que eu sou gay), enquanto outro afirma: "Sou gay, sou lésbica, sou bissexual, sou transexual, sou heterossexual, sou como você, sou humano".

Um terceiro traz a bandeira do arco-íris com a frase "satan loves me" (satã me ama). Ele afirma que os adesivos foram distribuídos por uma professora para alunos de 10 anos.

Procurada pela coluna, a Graded diz, em nota, que "nunca distribuiu ou promoveu adesivos inapropriados aos seus alunos". "Materiais de natureza ofensiva não são permitidos nas dependências da escola. A Graded não defende nenhuma agenda política e respeita os valores, escolhas e direitos de todos os alunos", afirma ainda.

Kanner também compartilhou uma foto de um questionário que traz um item sobre "sensibilidade LGBTQIA+". Ele diz que as perguntas são feitas a pais de alunos para a escola saber se o tema está sendo tratado dentro do núcleo familiar.

Depois, ele mostra um vídeo que supostamente mostra uma comemoração da festa de Halloween na Graded, com professores homens usando fantasias de princesas. "Olha só, que bonitinho, os marmanjos de vestido e trancinha", narra Kanner, no vídeo.

A instituição de ensino não comentou os dois episódios mencionados.

"A escola é extremamente comprometida com a promoção de gentileza, respeito, integridade, perseverança e curiosidade intelectual para que cada criança se sinta parte de um ambiente cuidadoso e seguro. A Graded tem alunos representando 45 nacionalidades diferentes e acredita que toda pessoa tem o direito fundamental a uma educação livre de discriminação", diz a nota.

PAUSA

A apresentadora Mariana Rios - Whagner Duarte/Divulgação

A apresentadora Mariana Rios decidiu tira um período sabático para "descansar a cabeça". "Estou tirando seis meses para viver", diz ela à coluna. Após a pausa, ela planeja para 2024 escrever o seu primeiro filme, além de lançar o seu segundo livro. Também já negocia o comando de um novo programa na TV, mas não dá detalhes do projeto. "Por enquanto, não dá para falar", despista.