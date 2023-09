O deputado federal Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) apresentou nesta terça-feira (5) um requerimento em que pede a realização de uma audiência pública para discutir o casamento homoafetivo no Brasil.

A iniciativa do parlamentar ocorre após a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família colocar para votação uma proposta que busca proibir a união entre pessoas do mesmo gênero no país.

O deputado Pastor Henrique Vieira no plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília - Pedro Ladeira - 25.mai.2023/Folhapress

O texto, que foi apresentado há mais de uma década pelo então deputado Clodovil Hernandes, inicialmente era favorável aos direitos de pessoas LGBTQIA+, mas posteriormente foi descaracterizado para atender a interesses conservadores.

Para o deputado Pastor Henrique Vieira, a proposta, como está colocada, fere a integridade, a existência e os direitos de cidadãos brasileiros. Em seu parecer, o relator do projeto, deputado Pastor Eurico (PL-PE), ataca a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que equiparou a união homoafetiva à heterossexual, em 2011, e diz que "o casamento entre pessoas do mesmo sexo é contrário à verdade do ser humano".

"Este projeto é mais uma tentativa da extrema direita de negar a existência e o direito de pessoas LGBTQIAP+ no Brasil. E, se ameaça a vida delas, ameaça gravemente a nossa democracia e nossa experiência social", afirma o deputado do PSOL.

"Não deixaremos de lutar por um país mais justo, democrático, diverso e plural. Não é possível aceitar um modelo de Estado que criminaliza e persegue o amor e a diversidade", diz ainda.

Em seu requerimento de audiência pública, o parlamentar pede que seja realizado um debate sobre o tema com o ex-deputado federal Jean Wyllys, com representantes do Ministério dos Direitos Humanos e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e com membros de entidades da sociedade civil como a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT).

