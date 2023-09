A distribuidora independente Diamond Films adquiriu os direitos do longa "The Zone of Interest", de Jonathan Glazer, para trazer a obra para os cinemas brasileiros no primeiro semestre de 2024.

O filme, que no Brasil ganhará o título "Zona de Interesse", levou o grande prêmio do Festival de Cannes e narra a história de uma família nazista que vive perto de Auschwitz.

Cena do filme 'The Zone of Interest', de Jonathan Glazer, que compete no Festival de Cannes de 2023 - Divulgação

ENTRE NÓS

Lula e as ministras do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia e Rosa Weber se reuniram em uma antessala da própria corte antes da posse do ministro Luís Roberto Barroso como presidente do Supremo, na tarde de quinta (28), em Brasília. O presidente usava máscara de proteção —ele será submetido nesta sexta (29) a uma cirurgia para a colocação de uma prótese no quadril. Os ministros da corte Gilmar Mendes, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes também estiveram presentes no local.