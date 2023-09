A peça da Broadway "The Boys in the Band — Os Garotos da Banda", que foi hit em 1968 por seu retrato naturalizado da vida gay em Nova York, vai ganhar uma adaptação no Brasil. A nova versão, dirigida por Ricardo Grasson, estreará no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo, em 31 de outubro. No elenco estarão Tiago Barbosa, Leonardo Miggiorin e Caio Paduan.

O espetáculo teve sua primeira montagem nacional em 1970, que contava com nomes como John Herbert, Walmor Chagas e Raul Cortez, e foi encenada no Teatro Cacilda Becker.

Elenco da peça 'The Boys in the Band - Os Garotos da Banda' - Rafael Cusato/Divulgação

CASA NOVA

A médica cardiologista Ludhmila Hajjar recebeu convidados como a cantora Marisa Monte em sua cerimônia de posse como professora titular da Disciplina de Emergências Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), na terça-feira, na capital paulista. O médico Roberto Kalil Filho, presidente do conselho diretor do InCor, prestigiou a ocasião. Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques e Cristiano Zanin compareceram.