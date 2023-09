Depois de 25 anos celebrado como o mais badalado camarote do Carnaval de Salvador, o Expresso 2222 vai deixar de funcionar. A empresária Flora Gil, mulher de Gilberto Gil, decidiu que não vai mais se dedicar à festa, em que recebeu de Bono, do U2, a Quincy Jones e até a rainha Silvia, da Suécia.

A empresária Flora Gil em evento em São Paulo - Mathilde Missioneiro/Folhapress

PASSO ADIANTE

Flora diz que, depois de tantos anos, chegou a hora de passar o bastão para as novas gerações da família Gil. A marca, assim, vai migrar para a Love Love, festa organizada pela banda Gilsons –integrada por José Gil, filho do cantor e de Flora, e por João Gil e Francisco Gil, netos do casal.

CIRCUITO

Na primeira edição, no Rio, a festa teve como convidados a cantora baiana Rachel Reis e o DJ Nuts; na segunda, em SP, as atrações foram Mariana Aydar, Gilberto Gil e Liniker. No próximo verão, eles aportam em Salvador.

CIRCUITO 2

Os Gilsons já ultrapassaram a marca de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify e se apresentaram em 105 shows de 28 festivais –entre eles, Rock in Rio, Lollapalooza, Coala e Rock the Mountain. O primeiro álbum completo do trio recebeu indicações ao Grammy Latino, Prêmio Multishow e Prêmio da Música Brasileira PMB.

CIRCUITO 3

A empresária agora conversa com empresas interessadas em dar continuidade ao projeto do camarote, assumindo a produção e colocando seus nomes no espaço.

PIPOCA

O cineasta Roberto de Oliveira recebeu convidados na pré-estreia do documentário "Elis & Tom", dirigido por ele, no Cinépolis JK Iguatemi, em São Paulo, na noite de terça (12). A atriz Klara Castanho prestigiou a sessão. A cantora Tássia Reis compareceu.