O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), recebeu na noite de domingo (3), no The Town, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil).

"Viemos aqui prestigiar esse grande evento. Ricardo Nunes, parabéns", diz Bruno Reis, em vídeo publicado nas redes sociais de Nunes.

"É isso aí, Ricardo. Nós precisamos de mais eventos como esse. É muito importante para o Brasil e para a região Sudeste. Quanto mais eventos como esse, melhor. A cidade de São Paulo está de parabéns", afirmou Castro.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) - Ronny Santos/Folhapress

A Prefeitura de São Paulo tem um estande no festival de música, que é realizado no autódromo de Interlagos, na zona sul da cidade. Nunes esteve presente nos dois primeiros dias do evento, no sábado (2) e no domingo (3).

Em publicação em suas redes sociais, o prefeito da capital paulista disse que ficou muito feliz em ouvir de Roberto Medina, empresário responsável pelo The Town, que a infraestrutura de Interlagos superou as expectativas dele.

"E vou contar aqui para vocês: nós investimos mesmo nas melhorias do autódromo, para que Interlagos receba muitos e muitos outros eventos, inclusive simultâneos", disse Nunes.