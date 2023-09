Canções de Tom Zé, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Guinga e Paulo César Pinheiro estarão no repertório do show "Minha Casa", de Mônica Salmaso. O espetáculo, que terá apresentação única no Tokio Marine Hall, em São Paulo, no dia 16 deste mês, será uma espécie de "passeio" pela trajetória da artista.

A cantora Mônica Salmaso na sala de seu apartamento, no bairro da Aclimação, em São Paulo - Eduardo Knapp/Folhapress

Neste ano, Mônica participou da turnê "Que Tal Um Samba?", de Chico Buarque, em que atuou como cantora convidada. Composições do artista carioca, como "Valsinha" e "Beatriz", gravadas por ela no passado, também serão apresentadas no concerto.

DESENHO

O quadrinista Mauricio de Sousa recebeu o Prêmio Personalidade da Comunicação 2023, em cerimônia realizada na semana passada, no teatro Unibes Cultural, em São Paulo. A premiação é uma iniciativa da Mega Brasil Comunicação, dirigida por Marco Antonio Rossi e Eduardo Ribeiro. A secretária de Comunicação do Governo de São Paulo, Lais Vita, prestigiou a homenagem.