O Governo de São Paulo lançará o programa Multivacinação do Estado, que irá oferecer todos os imunizantes do calendário nacional a crianças e adolescentes com menos de 15 anos para suprir as vacinas que foram perdidas ou que precisam ser atualizadas.

Criança é vacina contra Covid em escola pública na zona oeste de São Paulo - Bruno Santos - 20.jan.22/Folhapress

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) fará o anúncio no sábado (30), data que marca o início da campanha.

Na ação, que irá até o dia 31 de outubro, o governo estadual dará apoio aos municípios para disponibilizar as doses em escolas e outros pontos além de postos de saúde.

Serão oferecidas imunizantes para poliomielite, meningocócica C conjugada, febre amarela, varicela, HPV e Covid-19, além da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), da pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças invasivas causadas pelo hemófilo b) e da BCG (tuberculose).

O objetivo é aumentar a cobertura vacinal a 90% em todos os municípios.