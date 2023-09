A equipe de futebol feminino do Corinthians será homenageada na Câmara Municipal de São Paulo em solenidade na terça (12). As jogadoras vão receber a Salva de Prata por terem conquistado, pela quinta vez, o Campeonato Brasileiro, após vencerem a Ferroviária por 2 a 1 no domingo (10), e também pelo tricampeonato da Libertadores da América em 2021.

Jogadoras do Corinthians comemoram gol de Jheniffer na final do Brasileiro feminino - Carla Carniel/Reuters

A iniciativa é do mandato coletivo Bancada Feminista do PSOL. "O que estamos fazendo é uma homenagem para que o próprio estado reconheça a importância dessas conquistas com o objetivo de que isso seja revertido em políticas públicas de incentivo ao esporte feminino e ao combate às desigualdades de gênero", afirma a covereadora Silvia Ferraro.

"As brabas", como são chamadas as jogadoras do Corinthians, ostentam a hegemonia no torneio nacional. Elas venceram a competição em 2018, 2020, 2021, 2022 e agora em 2023.

