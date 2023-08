A ministra da Cultura, Margareth Menezes, viveu uma situação inusitada em uma reunião bilateral com dirigentes dos Emirados Árabes durante viagem a um encontro do G20, na Índia, no último fim de semana.

A Ministra da Cultura, Margareth Menezes, durante evento no Theatro Municipal do Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli/Folhapress

Durante o encontro, representantes do país árabe admitiram serem fãs da música "Faraó". A chefe da pasta de Cultura falava sobre como a composição é bastante conhecida pelos brasileiros e tem um "refrão muito forte".

Um dirigente, então, contou que conhecia um vídeo de Margareth interpretando a canção, e citou o minuto exato do trecho em que ela se emociona durante o refrão.

O show mencionado por ele ocorreu no Festival de Verão, em Salvador, em 2006.

O outro representante dos Emirados, o Sheikh Al-Qasimi, então disse: "E depois [de ver o vídeo], ele chora [de emoção]". A piada arrancou risos dos membros das duas comitivas presentes.

Margareth deu uma palhinha e cantou o refrão da música, sendo aplaudida na reunião.

A ministra da Cultura desembarcou na cidade indiana Varasani na última sexta-feira (25), onde participou do encontro dos ministros da Cultura dos países do G20. Ela teve reuniões bilaterais com representantes de mais de dez países.