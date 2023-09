A mostra Constelação Celestina, que reúne 147 fotografias de Wagner Celestino, será o destaque da programação de estreia do Sesc 14 Bis, que abrirá as portas em São Paulo no dia 6 de outubro.

Imagem feita pelo fotógrafo Wagner Celestino, que terá exposição individual no novo Sesc - Wagner Celestino/Divulgação

Será a primeira grande exposição individual do fotógrafo, que é conhecido por suas imagens de trabalhadores, artistas e ritos culturais e religiosos que destacam a população negra da capital paulista.

Celestino é conhecido também por suas imagens dos compositores da Velha Guarda das escolas de samba paulistas e de moradores do bairro do Bexiga. A curadoria da mostra é de Claudinei Roberto da Silva.

A nova unidade do Sesc na capital paulista será sediada na Praça 14 Bis, na Bela Vista, região central de São Paulo. Em uma primeira fase, o espaço ocupará três pavimentos —térreo e o primeiro e o segundo andar, incluindo o Teatro Raul Cortez e o estacionamento— do prédio da Fecomércio ( Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo).

PISTA

A atriz Martha Nowill compareceu ao baile em comemoração aos cem anos da ONG Liga Solidária, realizado no Jockey Club de São Paulo, na capital paulista, na semana passada. O secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo, Carlos Bezerra Jr., e a deputada estadual de São Paulo Marina Helou (Rede) estiveram lá.