Eram por volta das 21 horas de quinta (14) quando Preta Gil chegou ao Espaço Unimed, em São Paulo, para participar do show "Nós, a Gente", que reúne Gilberto Gil e sua família. Ainda existia uma dúvida se a cantora conseguiria estar presente na apresentação, já que ela se recupera de uma cirurgia para a retirada de um câncer no intestino.

Preta Gil passou 28 dias internada no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, e teve alta no domingo (10). Ela recebeu o diagnóstico da doença em janeiro deste ano. Antes da operação, foi submetida a quimioterapia e radioterapia.

A cantora Preta Gil se apresenta ao lado da família no Espaço Unimed, em São Paulo - Ronny Santos/Folhapress

Cantar ao lado do pai, dos irmãos, do filho, Francisco, e dos sobrinhos era a sua forma de celebrar a recuperação da cirurgia. "Tem melhor maneira de comemorar [do que no palco?]", disse ela à coluna.

Festejo ainda maior se dará, afirma a cantora, depois que se submeter a uma operação para a retirada da bolsa de colostomia, o que deve ocorrer em 16 de novembro. "Vou comemorar, mesmo, quando isso acontecer."

Ainda no camarim, Preta e Gilberto Gil receberam a visita da equipe médica que a acompanhou no hospital. "A gente sabe que é um tratamento difícil, complexo, e a Preta foi de uma resiliência impressionante", afirmou a médica oncologista Fernanda Capareli.

Para evitar qualquer desconforto, já estava acertado que Preta iria participar o quanto pudesse do show. Ela iniciou a apresentação sentada e esteve presente nas primeiras músicas. Depois, saiu do palco e descansou por um período no camarim. Voltou para cantar as duas canções já previstas do seu repertório, "Sinais de Fogo" e "Vá se Benzer", e ficou até o fim.

Em pé durante a sua performance, e muito animada, ela interagiu com a plateia e foi ovacionada. "Eu sou uma mulher negra, bissexual, acabei de me curar de um câncer e estou solteira", disse para o público.

Minutos antes de entrar no palco, Preta Gil conversou com a coluna. Falou sobre ter enfrentado um câncer ao mesmo tempo em que se separou de Rodrigo Godoy em abril deste ano —na mesma época do fim do relacionamento, vieram à público notícias de que ele estava tendo um caso com Ingrid Lima, então stylist da cantora.

"Não consigo mensurar em palavras a dor que eu senti", disse a cantora à coluna. Ela afirmou também que o seu coração segue "dolorido", mas que essa dor vai passar. "Hoje, eu consigo entender que eu me curei de alguns cânceres. Está tudo certo. Deus sabe o que faz."



RETORNO

Como está a emoção para o show?

Muito grande. Eu estava muito na dúvida se ia conseguir fazer o show porque eu tive um atraso na minha alta. Eu ia ter alta 12 dias antes, mas tive uma pequena complicação e atrasou. E eu tinha a expectativa de estar aqui hoje, porque isso aqui é uma cura também. Ainda tenho um caminho não muito longo —são mais quatro, cinco meses de tratamento—, mas já tenho aquela sensação de comemoração. Eu vou comemorar, mesmo, quando eu tirar a bolsa de colostomia [o que deverá ocorrer em 16 de novembro].

É tudo muito novo para mim. Essa fragilidade, essa vulnerabilidade, ela não combina muito comigo porque eu sempre fui uma mulher muito forte, muito destemida e estou aqui numa situação que não é das melhores, é complicada. Mas eu estou muito bem cercada.

Estou me sentindo protegida, e a minha família está feliz de eu estar aqui [no show]. Isso é importantíssimo. Meu pai está muito emocionado. Tem melhor maneira de comemorar [do que no palco]?.

É tudo muito novo para mim. Essa fragilidade, essa vulnerabilidade, ela não combina muito comigo porque eu sempre fui uma mulher muito forte, muito destemida e estou aqui numa situação que não é das melhores, é complicada

A gente é uma família de cantores. "Palco" e "Realce" [músicas de Gilberto Gil] são duas das minhas músicas preferidas. Eu acho que é isso: "Realce, quanto mais purpurina melhor" [diz, citando um trecho da canção]. O palco é o melhor lugar para eu comemorar a minha cura.

Como é cantar para os seus médicos, que estarão na plateia?

O meu pai autografou vários CDs em agradecimento por eles terem cuidado de mim. É uma emoção estar com eles na plateia. A gente ficou muito apegado. Eu realmente os considero como família. É muita intimidade, porque na vulnerabilidade você se abre muito. E eles me viram literalmente por dentro e por fora. Tenho muita gratidão por todos eles.

TRATAMENTO

Quando você estava no começo do tratamento, você já visualizava esse dia?

É exatamente isso. Eu foquei na operação desde o primeiro momento. Sabia que a minha cura viria com a cirurgia. Me preparei muito, tenho muita resiliência, sou muito dedicada.

Obviamente que eu tenho meus momentos, mas não reclamo de nada, desde ter que passar uma sonda no nariz, que não é nada fácil, tomar cinco injeções por dia ou fazer três tomografias no dia. Eu faço tudo, porque eu sei que estou num hospital muito bom, com a melhor equipe que eu poderia ter. Então, eu tenho que ser grata. Não me cabe reclamar, penso sempre nas pessoas que não têm a oportunidade de ter o tratamento que eu tenho.

Em algum momento do tratamento, você sentiu revolta?

Em nenhum momento. Eu sempre entendi que isso aqui tinha um propósito para mim, de melhorar como ser humano, melhorar como mãe, como avó. Eu sempre aceitei, desde o dia um. Nunca me revoltei, nunca me deprimi, nunca.

O que foi o mais difícil?

Muita coisa, mas com certeza a separação no meio de um processo de tratamento [contra um câncer]. Isso é muito cruel. Foi muito difícil ter que viver muitas dores diferentes ao mesmo tempo. Mas hoje eu consigo entender que eu me curei de alguns cânceres. Não foi só um câncer, foram alguns cânceres [risos]. Então, está tudo certo, Deus sabe o que faz.

SEPARAÇÃO

Eu ia perguntar exatamente isso. Como foi passar pelo tratamento contra o câncer e, ao mesmo tempo, enfrentar uma separação, que também é uma dor profunda, um luto?

É demais. Não consigo mensurar em palavras a dor que eu senti. Que sinto até hoje, na realidade. Ainda não me curei dessa dor, não. É um processo. Mas estou cercada de amor, cercada de amigos, cercada da família. Eu acho que isso me ajuda muito a não cair, a não me deprimir.

Mesmo com toda a dor, eu vou renascer ainda mais forte, ainda mais feliz, emanando ainda mais amor para as pessoas. A minha missão na Terra é essa: dar alegria, dar amor

Eu tive problemas de ansiedade, tive questões de saúde mental que considero graves, porque não tem ser humano que aguente. E acho que, como eu aguentei o tratamento [contra o câncer], também fui bem [ao enfrentar a separação]. Apesar da dor que eu sinto até hoje, eu passei... Vai passar, essa dor vai passar.

Como está o coração hoje?

Está dolorido, dolorido. É muito difícil aceitar, não é fácil. É muito difícil.

Eu leio as pessoas [comentarem]: "Ai, mulher, supera! Ai, meu Deus, já passou tanto tempo". Primeiro que não passou tanto tempo, tem cinco meses. E, segundo que é fácil falar quando você não está vivendo na pele. É uma questão muito delicada.

E estando muito exposta também, com as pessoas comentando.

Essa coisa das pessoas comentando, isso não me abala muito, não. Eu me apego muito mais nas mulheres que passaram pelo mesmo ou em pessoas que dividem seus sofrimentos comigo que me ajudam a superar, a dividir. É muito amor, é muito apoio. Qualquer tipo de crítica é mínima e não me abala.

Na separação, você sentiu raiva?

Não tem como não sentir. Você ser traída...

E por uma pessoa que você conhecia.

É difícil. É bem difícil, mas a vida é feita de tudo isso: de decepção, de amor, de renascimento.

APRENDIZADOS

O que você tira de tudo isso?

Que Deus me deu alguns livramentos e me deu algumas lições para eu ser uma pessoa melhor e ser ainda mais feliz do que já era antes. E eu já sinto isso. Mesmo com toda a dor, eu vou renascer ainda mais forte, ainda mais feliz, emanando ainda mais amor para as pessoas. A minha missão na Terra é essa: dar alegria, dar amor.

Eu tive problemas de ansiedade, tive questões de saúde mental que considero graves, porque não tem ser humano que aguente [enfrentar um tratamento contra o câncer e uma separação]. Está dolorido, dolorido. É muito difícil aceitar

E quais são os seus projetos?

Eu estou segurando todos os projetos. Estou me preparando para essa segunda cirurgia e para ficar bem, para 2024 ser o ano da minha volta, de tudo.