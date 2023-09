O cantor Tiago Iorc gravou com Laura Pausini a versão em português do mais recente single da italiana, "Durar (Uma Vida com Você)". A canção será lançada na próxima sexta (29), junto com um videoclipe que eles filmaram na Suécia.

Tiago Iorc e Laura Pausini cantam juntos a música "Durar" - Nicolas Loretucci/Divulgação

DUETO

A parceria surgiu a partir de um convite da cantora italiana, que diz admirar o trabalho do brasileiro. "Durar" é a primeira música do álbum "Almas Paralelas", que Laura Pausini irá lançar no fim de outubro pelo selo Atlantic Warner.

DUETO 2

A cantora irá se apresentar em São Paulo, em março do ano que vem.

GRACINHA

A empresária e joalheira Lydia Sayeg recebeu convidados, na semana passada, na abertura da Casa Hebe, que homenageia a apresentadora morta em 2012. Ela e Marcello Camargo, filho de Hebe, são os responsáveis pelo acervo deixado pela artista. A primeira-dama da capital paulista, Regina Nunes, também passou por lá.