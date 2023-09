O ministro aposentado do STF (Supremo Tribunal Federal) Carlos Ayres Britto prestou uma homenagem ao cantor Djavan, na sexta-feira (15), após um show feito por ele em Brasília. Os dois se reuniram no camarim do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, onde conversaram longamente.

Djavan posa ao lado do ministro aposentado do STF Carlos Ayres Britto e da esposa do magistrado, Rita de Cássia Pinheiro Reis de Britto - Marcio Campolino e Renan Almeida/Divulgação

"Mesmo para os espíritos que fizeram voto de clausura, a música de Djavan é um alvará de soltura", afirmou o ex-ministro, compartilhando um registro que fez no bloco de notas de seu celular ainda durante o concerto. A formulação também foi levada às suas redes sociais.

Ayres Britto ainda relembrou, ao lado do cantor, quando citou um verso da música "Esquinas" durante um julgamento do Supremo. Na ocasião, estava em pauta a aprovação do Prouni (Programa Universidade Para Todos). "Eu disse: 'Vou citar para os senhores, meus colegas ministros, o verso social mais lindo da língua portuguesa, de Djavan. 'Sabe lá o que é não ter e ter que ter pra dar'."

O ator Murilo Benício recebeu convidados na pré-estreia do longa "Pérola", dirigido por ele, no Espaço Itaú de Cinemas Frei Caneca, em São Paulo, na semana passada. As atrizes Drica Moraes, que protagoniza o filme, e Vera Holtz compareceram. A dramaturga Maria Adelaide Amaral passou por lá.