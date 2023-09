A TV Brasil prepara uma mudança em sua grade para ampliar o espaço dado a filmes nacionais. A partir da próxima segunda-feira (18), a emissora passará a ter quatro faixas semanais dedicadas ao segmento.

A alteração fará com que o canal vinculado à EBC (Empresa Brasil de Comunicação) passe a ter 78% de sua programação formada por conteúdo nacional, ante 40% no governo anterior. O objetivo é que a TV Brasil se torne uma espécie de "tela do cinema brasileiro".

O cineasta Kleber Mendonça Filho e a produtora Emilie Lesclaux durante a gravação do episódio de estreia do Cine Resenha, da TV Brasil - Divulgação

"A ideia é que a TV pública seja um espaço permanente de exibição da produção audiovisual brasileira, com filmes dos mais diversos estilos, feitos em todas as regiões do país", afirma a cineasta e gerente-executiva de Conteúdo da EBC, Maria Augusta Ramos.

"Acreditamos que a televisão pública tem a missão de atuar nessa ponte, levando para a população brasileira, de forma gratuita, o que de melhor nós produzimos. A tela da TV Brasil deve ser um espaço para nos reconhecermos e nos conectarmos enquanto povo", diz ainda.

Além da exibição de filmes, a TV Brasil terá um programa semanal de entrevista com realizadores, críticos e profissionais do cinema, nomeado como Cine Resenha. Sua estreia, marcada para o próximo dia 18, terá a participação do cineasta Kleber Mendonça Filho e da produtora Emilie Lesclaux.

Uma reedição do programa Revista do Cinema Brasileiro também está prevista.

CASA ABERTA

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, foi recepcionada pelos curadores Grada Kilomba, Hélio Menezes e Diane Lima, da 35ª Bienal de São Paulo, no coquetel de abertura da mostra, realizado na capital paulista, na semana passada. A secretária estadual de Cultura de São Paulo, Marilia Marton, esteve lá. A atriz e diretora Bárbara Paz também compareceu.