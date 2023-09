A Casa de Portugal em São Paulo e a Associação Portugal Brasil 200 Anos promovem na segunda (11) um evento para refletir sobre as relações culturais entre brasileiros e portugueses.

José Manuel Diogo, colunista da Folha, fará a mediação do debate que terá participação de Zeca Baleiro e da poeta Luiza Romão, vencedora do prêmio Jabuti de melhor livro do ano com a obra "Também Guardamos Pedras Aqui".

A escritora Luiza Romão, grande vencedora do Jabuti - Fabio Audi/Divulgação

O evento será realizado na biblioteca Ricardo Severo, da Casa de Portugal, e contará também com uma conversa entre o escritor Tom Farias, também colunista da Folha, e a historiadora Ana Paula Megiani.

O cônsul geral de Portugal em São Paulo, António Pedro Rodrigues da Silva, e o presidente em exercício da Casa de Portugal, Renato Afonso, serão os apresentadores da celebração.

ESTANTE

O ator e cantor Tiago Abravanel compareceu ao evento de lançamento do livro "Dando a Volta por Cima: A História de Anderson Baumgartner", realizado na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, em São Paulo, na semana passada. O empresário Fernando Alterio e a atriz Mônica Martelli estiveram lá. A modelo Sasha Meneghel também participou.