A construção de uma saída para a paz na Ucrânia se fez onipresente nas conversas encabeçadas pelo assessor especial para política externa do Brasil, Celso Amorim, durante a reunião de Conselheiros de Segurança Nacional do Brics realizada em Joanesburgo, na África do Sul, no início desta semana.

O encontro precede a cúpula do bloco diplomático que une Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, marcada para o próximo mês, na capital sul-africana. A persistência do diplomata em buscar uma solução conjunta para o conflito se dá sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O diplomata Celso Amorim, no Rio de Janeiro - Mauro Pimentel - 26.jun.2023/AFP

De acordo com auxiliares que acompanham Amorim na viagem oficial, a pauta climática, o combate às desigualdades social, de gênero e de raça e a possibilidade de expansão do Brics foram temas amplamente debatidos nas reuniões bilaterais e em encontro com os quadros do grupo.

A possibilidade de novos países se juntarem ao bloco, bem como os parâmetros para que isso ocorra, também foram assuntados e devem ser a grande novidade da cúpula de agosto.

Na semana passada, o embaixador da África do Sul, Anil Sooklal, afirmou que mais de 20 Estados já formalizaram seus pedidos de ingresso no Brics.

Segundo relato feito à coluna, a admiração pelo Brasil manifestada por oficias do governo sul-africano chamou a atenção da delegação brasileira durante a viagem.

Alguns deles teriam comparado Lula ao ex-presidente Nelson Mandela e rememorado a vitória do petista no pleito de 2022, quando vuvuzelas —as mesmas que embalaram a Copa do Mundo na África do Sul, em 2010— puderam ser ouvidas em grandes cidades, em comemoração ao resultado das eleições brasileiras.