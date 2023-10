A atriz Julia de Nunez, que interpretou Brigitte Bardot na série "Bardot", virá ao Brasil para a 14ª edição do Festival Varilux de Cinema Francês. A produção codirigida por Danièle e Chistopher Thompson narra, em seis episódios, a ascensão de uma das mais célebres atrizes do cinema francês.

A atriz Julia de Nuneze em evento em Mônaco - Valery Hache - 17.jun.2023/AFP

Ainda inédita no Brasil, a série foi aclamada pelo público e causou frisson pela semelhança entre Nunez e Bardot. A obra poderá ser conferida na íntegra no Varilux, que será realizado em todo o país entre os dias 9 e 22 de novembro. Nunez participará de debates nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

A mostra de cinema francês ainda exibirá dois clássicos protagonizados por BB, "E Deus Criou a Mulher" (1956), de Roger Vadim, e "O Desprezo" (1963), de Jean-Luc Godard.

A cantora Aísha, que prepara o seu primeiro single autoral - Lucio Luna/Divulgação

Vocal do rapper Baco Exu do Blues e autora de composições interpretadas por Luísa Sonza, a cantora Aísha se prepara para alçar o seu primeiro voo solo. A artista lança no próximo dia 20 o single autoral "Conexão", que ganhará um videoclipe com direção criativa de Leo Belicha. A produção audiovisual trará referências do afrofuturismo e peças inspiradas no estilista francês Jean Paul Gaultier.

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH