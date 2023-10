O prêmio Ícone Mix Brasil será concedido neste ano à atriz, roteirista e diretora Renata Carvalho. A homenagem faz parte da 31ª edição do Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade, que ocorrerá de 8 a 19 de novembro em São Paulo. Ney Matogrosso, Marina Lina e Linn da Quebrada já receberam a honraria.

A atriz Renata Carvalho no espetáculo "Liberdade, Liberdade", de Millôr Fernandes e Flavio Rangel - Eduardo Knapp -1º.jun.2021/Folhapress

Ativista pela representatividade trans no teatro e no cinema, Renata estará presente em dois filmes da mostra. Ao lado de Hermila Guedes, ela é a protagonista de "Dinho", de Leo Tabosa, e faz também uma participação em "O Cavalo de Pedro", de Daniel Nolasco.

O tema deste ano do festival é "A Gente Nunca Foi Tão Mix".

FILHO DE PEIXE

O apresentador João Silva, filho do Faustão, recebeu convidados como a mãe, Luciana Cardoso,

no evento para comemorar o lançamento da nova atração comandada por ele na TV Bandeirantes, o Programa do João. A apresentadora Anne Lottermann e o namorado, o publicitário Fernando Musa,

compareceram ao evento, que ocorreu no restaurante Pinocchio Cucina, em São Paulo, na semana passada. O relações públicas Beto Pacheco passou por lá.