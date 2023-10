A fotojornalista da Folha Gabriela Biló estará entre os convidados da 8ª edição do Festival Zum, que ocorrerá no Instituto Moreira Salles (IMS) de São Paulo, nos dias 25 e 26 de novembro.

O evento, que será gratuito, promoverá debates com artistas como Paulo Nazareth, Ayrson Heráclito, Célia Tupinambá, Renata Felinto, Uýra Sodoma e Igi Lola Ayedun. Haverá ainda oficinas e uma feira de fotolivros.

A artista Igi Ayedun - Wallace Domingues/Divulgação

À FRANCESA

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a presidente do Esfera Brasil, Camila Funaro Camargo, o presidente do TCU, Bruno Dantas, e o ministro aposentado do STF Ricardo Lewandowski se reuniram durante o primeiro Fórum Internacional Esfera, realizado pelo grupo Esfera Brasil em Paris, na França, no final de semana. O ministro do Supremo Gilmar Mendes esteve lá junto com Benjamin, seu neto de dez meses de idade. O empresário Abilio Diniz e o ex-presidente da França Nicolas Sarkozy marcaram presença.