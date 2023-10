O ator carioca Marcos Veras começará a gravar neste domingo (22) o filme "Vudu Delivery", de Alain Fresnot.

Na trama que se passa em São Paulo, ele interpretará o protagonista Charles, um homem do interior paulista, que vive na capital há anos, mas não consegue dar certo profissionalmente.

O ator Marcos Veras - Divulgação

"Até que ele conhece Laura, personagem da Natália Lage. Os dois se apaixonam e, juntos, têm a ideia de criar um serviço de vudu a domicílio, mas a coisa sai do controle", antecipa o artista.

Para o papel, Marcos está fazendo aulas de prosódia com o objetivo de aperfeiçoar o sotaque paulista.

TABLADO

O ator Pascoal da Conceição prestigiou abertura da 24ª edição do Festival Satyrianas no Teatro Oficina, em São Paulo, na semana passada. O tema do evento foi "Re-existir no Zé Fênix", em tributo ao dramaturgo Zé Celso Martinez Corrêa. O fundador dos Satyros, Rodolfo Garcia Vázquez, esteve lá. A atriz Marcia Dailyn compareceu.