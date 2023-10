O brasileiro Hasan Rabee, que está na cidade de Khan Yunis, na Faixa de Gaza, gravou nesta segunda (30) o momento pouco após uma bomba cair perto da casa em que ele está com a mulher e as duas filhas.

"Acabou de cair uma bomba atrás desse prédio. Meu Deus do céu. As bombas não param, as crianças estão assustadas", diz ele.

Em outros vídeos, ele mostra também muitas pessoas no local tentando ajudar a resgatar feridos. "Um absurdo, absurdo", afirma.

Hasan nasceu na Palestina, mas mora no Brasil há cerca de dez anos. Ele é casado com uma brasileira e tem cidadania do país. A mulher e as crianças foram a Gaza visitar a mãe dele, Heyam Rabee, e as irmãs, Rawan e Yassmin Rabee. A família está numa casa alugada pela Embaixada do Brasil.

No total, 34 pessoas estão sob os cuidados da diplomacia brasileira. São 24 brasileiros, 7 palestinos em processo de imigração e 3 palestinos familiares próximos que darão início à imigração.

O grupo sob o cuidado do governo do Brasil tem 18 crianças, 10 mulheres e 6 homens.

Eles estão divididos entre as cidades de Rafah (18 pessoas) e Khan Yunis (16 pessoas).

Nesta segunda (30), o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, afirmou ser urgente retirar os brasileiros de Gaza.

O próprio presidente Lula já conversou com os presidentes de Israel e do Egito para apelar pela saída, em vão.

"Enquanto aguardamos, e a espera é demasiadamente longa e preocupante, estamos lutando para que os brasileiros não sejam afetados pela catástrofe humanitária que assola Gaza. Estamos alugando casas (os brasileiros não estão em abrigos), protegendo-os dos bombardeios por meio de informações de localização compartilhadas com Israel, e conseguindo enviar recursos para que comprem alimentos, água, gás e remédios no precário mercado local", diz o embaixador.

"Estamos oferecendo apoio de psicóloga e médico a distância. Infelizmente, as perspectivas são de rápida degradação das condições de vida e segurança. Os brasileiros têm que ser autorizados a sair o mais rápido possível pelas partes envolvidas, para retornarem a salvo ao Brasil".

Ele afirma ainda esperar que "a plena abertura de um corredor humanitário pela ONU [para o transporte de ajuda humanitária] deve contribuir. Há centenas de estrangeiros na mesma situação dos brasileiros".

Hasan já tinha feito outros vídeos mostrando como os brasileiros na Faixa de Gaza estão driblando os cortes de energia impostos por Israel ao território andando de carroça e recorrendo à energia solar.

Para recarregar a bateria de seu celular, Hasan vai a um local em que um palestino tem dispositivos que captam a energia do sol, transformada em energia que recarrega a bateria.

"Quando eu quero carregar o celular, tenho que andar bastante, carregando sacolas. Trazer onde o cara tem energia solar, depois devolver [voltar] de novo", explica ele em vídeo gravado nesta manhã em Gaza.

"Sofrimento pra caramba", segue.

Na sexta (27) as comunicações de Gaza com o mundo foram cortadas pelos bombardeios de Israel, mas agora estão sendo retomadas.

Hasan Rabee também mostra como se locomove no território: ele anda de carroça, já que não há combustível para automóveis.

"A gente não está achando transporte. Por isso, [para] comprar algumas coisas para guardar comida, alimentação, tem que andar no burro. A maioria do povo é [faz] a mesma coisa. Tudo a mesma coisa", diz ele, narrando seu trajeto em cima de uma carroça.

Carros de diesel, segundo ele, usam óleo de cozinha como combustível. "Infelizmente é muito triste. Muito triste", diz Hasan Rabee.