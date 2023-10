A Comissão Arns (Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns) enviou um ofício ao reitor da USP (Universidade de São Paulo), Carlos Gilberto Carlotti Junior, pedindo a adoção de medidas protetivas em prol da professora Francirosy Campos Barbosa, um dos quadros da instituição.

A docente da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto diz estar recebendo inúmeros ataques, via email e redes sociais, por se posicionar em defesa dos palestinos e contra o que chama de "colonialismo" de Israel em relação à Faixa de Gaza.

No dia 7 de outubro, quando o grupo terrorista Hamas promoveu o ataque em território isarelense que deixou mais de 1.300 pessos mortas, Barbosa fez uma publicação em rede social manifestando "apoio total à luta do povo palestino". Ela também repostou uma charge em que um homem com vestes militares, portando uma arma, estendia a bandeira palestina sobre o território de Israel

Em artigo publicado no Jornal da USP, a professora afirmou que se preciptou e fez as postagens antes de tomar ciência sobre o ataque do Hamas. "Só no domingo fui ter a compreensão completa do que realmente acontecera: o ataque absurdo do Hamas a Israel, que levou à morte vários cidadãos civis."

No ofício encaminhado ao reitor da USP, a Comissão Arns diz que a ocorrência de ataques contra docentes por suas opiniões sobre a guerra têm causado preocupação, e pede que o direito à liberdade de expressão de Barbosa seja preservado.

"Reafirmamos o importante papel da universidade para a defesa dos princípios constitucionais que regem o ensino, como a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas", diz a carta.

"Ficaremos agradecidos com as providências administrativas tomadas pela reitoria para defesa dos princípios citados e para a proteção dos docentes ameaçados", acrescenta o documento, que é assinado pelo presidente da entidade, o ex-ministro José Carlos Dias, e por sua vice-presidente, a professora emérita da USP Maria Victoria Benevides.

Ao falar sobre seu caso no Jornal da USP, a professora Francirosy Campos Barbosa afirmou que "qualquer docente, jornalista ou pessoa pública" que apresente um contraponto em discussões relacionadas a Israel e Palestina "vira alvo da extrema direita".

"Desde a semana passada circulam listas com nomes de docentes acusados de serem apoiadores da barbárie. Com isso, querem silenciar docentes que têm posições firmes sobre a causa palestina, ou docentes que escreveram sobre o governo anterior, como é o caso do nosso colega judeu Michel Gherman ou do professor Salem Nasser", afirma.

"É inadmissível que tenhamos que viver com medo em nosso próprio país quando defendemos uma causa ou escrevemos sobre violências que nos cercam", diz ainda.

LETRAS

O diretor de jornalismo da Rede Bandeirantes, Fernando Mitre, recebeu convidados no lançamento do seu livro "Debate na Veia – Nos Bastidores da Tevê, a Democracia no Centro do Jogo". O presidente do grupo Bandeirantes, Jhonny Saad, marcou presença no evento, que ocorreu na semana passada, no Teatro Áureo Cruz, no Centro do Professorado Paulista (CPP), em São Paulo. O jornalista Boris Casoy mediou um debate que aconteceu durante o encontro.