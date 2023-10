O Escritório de Representação do Brasil em Ramallah, na Cisjordânia, conseguiu enviar recursos para que os brasileiros que se encontram sitiados na Faixa de Gaza possam comprar mantimentos para a sua subsistência.

Alimentos comprados por brasileiros que se encontram em Rafah, ao sul da Faixa de Gaza, após recursos enviados pelo governo brasileiro - Reprodução

Os repasses são realizados em meio ao agravamento da situação no território. Nesta semana, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (Unrwa) alertou que pode ter que suspender sua ajuda humanitária na região, que inclui a distribuição de água e alimentos, por falta de combustível.

Em vídeo divulgado nesta quinta-feira (26), a estudante brasileira Shahed al-Banna, que está em Rafah, ao sul de Gaza, detalha o que foi possível comprar com o auxílio da representação brasileira. "A gente comprou farinha, óleo, azeite, feijão, arroz. Tem verduras, queijo e tal, e xampu", diz, em vídeo.

De acordo com o escritório do Brasil na Cisjordânia, todas as famílias brasileiras receberam recursos para fazer suas compras nos mercados locais. Produtos perecíveis, no entanto, não podem ser estocados por falta de energia para refrigerá-los.

Até terça-feira (24), o grupo que aguarda a repatriação junto ao Brasil totalizava 32 pessoas, das quais 22 brasileiras, 7 palestinos em processo de imigração e 3 palestinos que querem acompanhar seus parentes próximos.

Do total, 16 estão na cidade de Khan Yunis (9 crianças, 5 mulheres e 2 homens) e outros 16, no posto fronteiriço de Rafah (8 crianças, 4 mulheres e 4 homens). O número anterior era de 28 pessoas, mas ele varia desde que o processo de retirada começou, há duas semanas, por entradas e desistências.

Como mostrou a Folha, as pessoas estão acomodadas em quatro casas de brasileiros moradores de Khan Yunis, especialmente vulneráveis dada a intensidade de ataques de Israel em retaliação à ação terrorista do Hamas, que governa Gaza, ainda que o Itamaraty tenha informado Tel Aviv acerca das coordenadas dos locais.

O mesmo ocorreu nas duas casas alugadas pela diplomacia em Rafah, onde fica a saída para o Egito que está fechada —apenas ajuda humanitária tem entrado, a conta-gotas, no território palestino, com exceção da saída de duas reféns israelenses soltas pelo Hamas na segunda (23).

TABLADO

Os atores Simone Zucato e Cassio Scapin receberam convidados para a pré-estreia do espetáculo "Sylvia", realizada no teatro Porto Seguro, na capital paulista, na semana passada. Baseada na peça escrita por A. R. Gurney e que teve Sarah Jessica Parker no papel-título, a versão brasileira é dirigida por Gustavo Wabner.