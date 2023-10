Os brasileiros que estão na Faixa de Gaza informaram o Escritório de Representação do Brasil em Ramallah, na Cisjordânia, que os bombardeios foram intensos nesta noite na cidade de Rafah, no sul do território.

E mais: eles afirmaram que houve "uso de algum produto que afeta a respiração", segundo diplomatas.

"Parece gás lacrimogêneo", descreveram brasileiros que tentam sobreviver. O local em que eles estão, no sul de Gaza, está sob constante bombardeio.

Grupo de brasileiros abrigado em escola católica na Faixa de Gaza, nos primeiros dias do conflito - 13.out.2023/Divulgação

Israel havia ordenado o deslocamento dos palestinos para a região, indicando que o norte de Gaza seria bombardeado, mas que o sul seria preservado e, portanto, mais seguro.

Os bombardeios, no entanto, têm sido intensos, com milhares de vítimas civis, especialmente crianças —quase a metade da população de Gaza tem menos de 18 anos.

"O ataque israelense está continuando, com bombas caindo por todos os lados. No norte, no sul, é a mesma coisa. Não faz sentido nenhum, não faz diferença nenhuma", disse à coluna o brasileiro Hasan Said Rabee. "Escolas são bombardeadas, hospitais, feiras", segue.

Ele está no grupo que tenta deixar Gaza rumo ao Brasil, recebendo suporte da diplomacia brasileira, que conseguiu retirá-los do norte do território.

Hasan conversou na quinta (26) com o próprio presidente Lula (PT), que tem feito apelos dramáticos para que Israel e Egito deixem os brasileiros saírem de Gaza.

A cidade de Rafah, onde eles estão, fica próxima da fronteira com o país árabe, por onde poderia ser feita a evacuação.

Até terça-feira (24), o grupo que aguarda a repatriação totalizava 32 pessoas, das quais 22 brasileiras, 7 palestinos em processo de imigração e 3 palestinos que querem acompanhar seus parentes próximos.

O escritório do país na Cisjordânia conseguiu enviar recursos para a compra de alimentos e água pelos brasileiros.