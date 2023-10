O brasileiro Hasan Said Rabee, que integra o grupo de cerca de 30 pessoas que se encontram na Faixa de Gaza e aguardam sua repatriação para o Brasil, enviou um vídeo à coluna em que pede ajuda ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que também possa trazer sua mãe e suas duas irmãs, todas palestinas, ao país (veja abaixo).

Hasan Said Rabee, que integra o grupo de brasileiros que tenta deixar a Faixa de Gaza, em trecho de vídeo em que pede ajuda a Lula (PT) para trazer seus familiares ao Brasil - Reprodução

Depois de tomar conhecimento do vídeo publicado pela Folha, o petista ligou para Hasan nesta quinta-feira (26) para dizer que está empreendendo esforços para resgatar o grupo e seus familiares. A conversa durou dez minutos. "O presidente é muito legal", afirmou Hasan à coluna, por mensagem.

O embaixador do Brasil em Ramallah (Cisjordânia), Alessandro Candeas, também participou do diálogo.

Hasan havia relatado na primeira gravação que há bombas "caindo por todos os lados", mesmo ao sul da Faixa de Gaza, para onde Israel ordenou que os palestinos se deslocassem. "Morrem 200 crianças por dia. É um absurdo o que está acontecendo. Um massacre, na verdade", afirmou o brasileiro.

"Eu e a minha esposa e duas filhas vamos sair daqui, mas, infelizmente, fico bem quebrado [por saber que] quando eu sair, a minha mãe e minhas duas irmãs vão ficar aqui. Muito triste. Parece que metade do corpo sai, metade do corpo fica aqui. A gente não se sente bem", lamentou, ao pedir que o governo Lula incluísse na operação de resgate também os familiares dos brasileiros.

A mãe de Hasan, Heyam Rabee, e suas irmãs, Rawan e Yassmin Rabee, não têm cidadania brasileira. Hasan conseguiu adquiri-la porque é casado com uma brasileira. Suas filhas nasceram no país.

"É absurdo eu chegar lá [no Brasil], vida boa, e a minha mãe aqui, 16 dias sem água, sem luz, sem nada. Vai ficar no sofrimento, não tem ninguém para cuidar dela. Pelo menos eu vou estar ciente de que ela vai estar num lugar seguro no Brasil", explicou.

Em troca de mensagens com a coluna, o brasileiro reafirmou o temor vivido por ele e sua família diante dos ataques israelenses a Gaza. "Por favor, reze por nós", escreveu.

Nesta quinta, após a conversa com o presidente, Hasan fez um novo vídeo, também enviado à coluna, agradecendo o contato (veja abaixo).

"Hoje recebi a ligação do presidente Lula. Ele afirmou que está fazendo máximo possível para retirar brasileiros da Faixa de Gaza. Falei também sobre a minha mãe, ele abriu as mãos e afirmou que vai retirar nossos familiares também da Faixa de Gaza", afirmou Hasan. "Agradeço muito o presidente e ao governo federal por todo esse apoio."

Até terça-feira (24), o grupo que aguarda a repatriação totalizava 32 pessoas, das quais 22 brasileiras, 7 palestinos em processo de imigração e 3 palestinos que querem acompanhar seus parentes próximos.

A situação em Gaza se agrava a cada dia que passa. Como mostrou a coluna, o Escritório de Representação do Brasil em Ramallah, na Cisjordânia, acaba de conseguir enviar recursos para que os brasileiros possam comprar mantimentos para a sua subsistência.

Os repasses são realizados em meio a condições delicadas. Nesta semana, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (Unrwa) alertou que pode ter que suspender sua ajuda humanitária na região, que inclui a distribuição de água e alimentos, por falta de combustível.

Em vídeo divulgado nesta quinta-feira, a estudante brasileira Shahed al-Banna, que está em Rafah, ao sul de Gaza, detalha o que foi possível comprar com o auxílio da representação brasileira. "A gente comprou farinha, óleo, azeite, feijão, arroz. Tem verduras, queijo e tal, e xampu", disse.

TABLADO

Os atores Simone Zucato e Cassio Scapin receberam convidados para a pré-estreia do espetáculo "Sylvia", realizada no teatro Porto Seguro, na capital paulista, na semana passada. Baseada na peça escrita por A. R. Gurney e que teve Sarah Jessica Parker no papel-título, a versão brasileira é dirigida por Gustavo Wabner.