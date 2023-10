O Carnaval da capital paulista tem um novo patrocinador: a cerveja Amstel. O acordo entre a marca e a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo foi fechado na última sexta-feira (20) e terá validade por dois anos.

O vice-presidente (à esq) da Liga-SP, Renato Remondini, o presidente da Liga-SP, Sidnei Carriuolo, e o diretor de experiências e patrocínios do Grupo Heineken (a Amstel faz parte da empresa), Guilherme Bailão, fecham parceria para o Carnaval de São Paulo - Rafael Cusato/Divulgação

SERPENTINA

A Amstel irá substituir a Itaipava, cerveja oficial da folia nos últimos anos. A parceria prevê ações fora e dentro do Sambódromo do Anhembi, além de ativações nas quadras das 14 escolas de samba do Grupo Especial. O valor total do investimento não foi divulgado.

FILHO DE PEIXE

O apresentador João Silva, filho do Faustão, recebeu convidados como a mãe, Luciana Cardoso,

no evento para comemorar o lançamento da nova atração comandada por ele na TV Bandeirantes, o Programa do João. A apresentadora Anne Lottermann e o namorado, o publicitário Fernando Musa,

compareceram ao evento, que ocorreu no restaurante Pinocchio Cucina, em São Paulo, na semana passada. O relações públicas Beto Pacheco passou por lá.