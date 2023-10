A cantora Claudia Leitte vai se apresentar na segunda edição do festival FluiSP, que ocorrerá no parque Ibirapuera, em São Paulo, no próximo dia 18. Ainda estão no line-up as cantoras Céu e Tulipa Ruiz, além das DJs Paula Chalup e Claudia Assef.

A cantora Claudia Leitte grava álbum no interior de São Paulo - Robson Senne/Divulgação

Os shows serão realizados na plateia externa do auditório projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O festival é gratuito. Os ingressos estarão disponíveis a partir da próxima segunda (16), às 13h, na plataforma Sympla.

O FluiSP é realizado pela Dançar Marketing.

VELINHAS

A socialite Val Marchiori recebeu convidados em sua residência, na região dos Jardins, na capital paulista, para a sua festa de aniversário, realizada na semana passada. A joalheira e empresária Lydia Leão Sayeg esteve lá. A consultora Lilian Riskalla e seu namorado, o empresário Chiquinho Scarpa, também compareceram.