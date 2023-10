O documentário brasileiro "A Portas Fechadas", sobre o período da ditadura militar (1964-1985), foi selecionado para o Festival Internacional de Documentários de Amsterdã, o IDFA, um dos mais prestigiados do mundo. O evento será realizado entre os dias 8 e 19 de novembro.

Cena do documentário "A Portas Fechadas" - Divulgação

Dirigido por João Pedro Bim, o filme tem como base uma gravação de uma reunião do Conselho de Segurança Nacional. E reúne imagens inéditas da Agência Especial de Relações Públicas, a Aerp, órgão de propaganda da ditadura.

Esses materiais, na época do regime, eram exibidos no cinema e na TV e estavam armazenados no Arquivo Nacional, sem catalogação. O diretor do documentário digitalizou os filmes de 16 mm, que não eram vistos desde a década de 1970, para usá-los.

À MESA

O apresentador Luciano Huck participou do jantar beneficente em comemoração aos 30 anos da ONG Amigos do Bem, realizado no Espaço Unimed, em São Paulo, na semana passada. O casal de apresentadores Vera Viel e Rodrigo Faro e a empresária Luiza Helena Trajano também estiveram lá.