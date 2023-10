O Brasil elegeu a retirada dos brasileiros da Faixa de Gaza como prioridade absoluta.

O ex-chanceler Celso Amorim, assessor especial para assuntos internacionais do presidente Lula, entrou nas negociações com o Egito e está dialogando com a assessora de segurança nacional do país árabe, Faisa Aboul Naga, para tentar acertar com ela a retirada dos brasileiros pela fronteira de Gaza com o país árabe, na cidade de Rafah.

Faisa Aboul Naga é assessora direta do presidente do Egito, Abdul Fatah Khalil Al Sissi. Celso Amorim telefonou para ela na manhã desta quinta (12).

São muitos os problemas a serem contornados. O Egito reluta em abrir a fronteira com Gaza, temendo, com isso, receber milhares de refugiados palestinos no país.

Israel, por outro lado, bombardeou a região de Rafah, criando uma situação de extrema insegurança e dificultando ainda mais as negociações do Brasil com o Egito.

Na quarta (11), Lula divulgou uma carta pedindo a criação de um corredor humanitário por onde civis possam, especialmente idosos, crianças e mulheres, possam sair de Gaza.

Na guerra com a Ucrânia, por exemplo, a Rússia criou diversos corredores humanitários para a evacuação de cidades em que ocorriam conflitos, permitindo que os ucranianos se retirassem delas.

Israel até agora não se manifestou sobre a proposta.

Os brasileiros que estão em Gaza vivem momentos dramáticos. Israel bloqueou a entrada de comida e água no território. Não há eletricidade e os bombardeios acontecem em toda parte.

De acordo com relatos de brasileiros como Hasan Said Rabee, que viajou a Gaza com a mulher e as duas filhas pequenas para visitar familiares, "no mar tem Israel, na fronteira terrestre tem Israel, em todo lado você encontra Israel. Nós estamos na maior prisão do mundo e morrendo. Estamos apenas correndo de um lado para o outro dentro deste presídio".

Ele afirma ser "mentira" que Israel avise com antecedência antes de bombardear alvos em que estão civis. Além disso, não há para onde correr, já que o território está sendo bombardeado de forma generalizada.

O governo brasileiro conseguiu reunir 13 dos 28 brasileiros que pretendem sair de Gaza em uma escola católica. E pediu que Israel não bombardeasse o local.

O risco existe. Bombardeios israelenses mataram na quarta 11 funcionários e 30 estudantes da ONU –entre eles, cinco professores, um engenheiro, um ginecologista, um conselheiro e membros do pessoal de apoio.

O Brasil também vai discutir nesta sexta (13), em reunião do Conselho de Segurança da ONU, presidido pelo país, a criação de um corredor humanitário em Gaza que permita a saída de civis em segurança do território sitiado.