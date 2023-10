A Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) rejeitou a participação de uma empresa brasileira no estande da agência montado na Top Resa, feira realizada em Paris e dedicada ao mercado turístico. O motivo seria a ausência de práticas sustentáveis por parte da operadora de viagens.

A empresa barrada é a Havas Creative Tours, que recepciona estrangeiros no Brasil desde 1989. Seu dono, Francisco Havas, chegou a se queixar da exclusão durante um workshop realizado pela Embratur no Rio de Janeiro, na semana passada.

O rio Sena, nas proximidades da Torre Eiffel, em Paris - Sarah Meyssonnier - 3.ago.2022/Reuters

Segundo pessoas que testemunharam o diálogo, o empresário afirmou ser a pessoa que mais traz franceses para o país.

Em resposta, ouviu do gerente de Feiras e Mercados Internacionais da Embratur, Bruno Reis, que a Havas Creative Tours não pontuou em nenhum dos critérios de sustentabilidade presentes no edital de seleção.

O movimento, inédito, se dá na esteira dos esforços da Embratur em priorizar critérios de diversidade e sustentabilidade em suas parcerias. A ideia é reforçar o compromisso do país com o clima e fazer um contraponto à gestão de Jair Bolsonaro (PL).

A presença do estande brasileiro na Top Resa ainda marca o retorno do país à feira —no governo de anterior, que entrou em atrito com o presidente francês, Emmanuel Macron, o Brasil deixou de comparecer.

Entre as empresas operadoras de turismo e destinos turísticos que participam do evento iniciado nesta terça-feira (3) estão a Brazilian Luxury Travel Association (BLTA), voltada ao mercado de luxo, e a Malocas Jungle Lodge, baseada na Amazônia. Representantes das cidades de Foz do Iguaçu e Salvador também foram convidados.

